È molto pesante il bollettino odierno legato agli incendi in Sardegna, con 25 roghi (registrati) da nord a sud dell'Isola. In diversi casi le fiamme non sono ancora state domate, con 9 interventi dei mezzi aerei della flotta regionale. Tra questi è piuttosto grosso quello di Ales, in località Perda Casteddu, su una superficie di macchia mediterranea e con l’impiego anche di due Canadair.

Nelle campagne di Serramanna, località casello 33, si registrano danni a un'azienda agricola: le fiamme hanno causato la morte di numerosi capi di bestiame, nello specifico maiali. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dalla stazione del Corpo forestale di Sanluri, con un elicottero proveniente dalla base di Pula. Sul posto anche i barracelli di Samassi e Serramanna, i vigili del fuoco di Mandas e una squadra Forestas di Villacidro. A bruciare sono seminativi e vegetazione riparia, nei pressi della linea ferroviaria a Nord dell'abitato.

Vista dall'alto dell'incendio di Ales (foto Corpo forestale)

A Nuraminis, fra boschi e campagne in località Monte Matta Murroni, sono andati a fuoco circa 100 ettari tra macchia mediterranea, seminativi, oliveti e incolti nelle vicinanze di un cementificio. Le fiamme hanno minacciato un'area di servizio e una linea aerea Terna di alta tensione, prima di essere domate dal personale della stazione del Corpo forestale di Dolianova e dagli elicotteri arrivati dalle basi di Villasalto, Pula e Fenosu (Super Puma). Con loro anche i vigili del fuoco di Cagliari e Sanluri, assieme ai volontari di Serramanna e San Sperate.

L'incendio nelle campagne di Ales (foto Corpo forestale)

Macchia mediterranea a fuoco anche negli incendi di Codrongianos (località Matta Chivasu), Carloforte (località Monte Giannurango), ancora Ales (località Castello Barumeli, in un punto diverso dall'altro incendio nello stesso comune). Fiamme su superfici agricole invece a Senorbì (località Su Bangiu), San Giovanni Suergiu (località Is Cordeddas) e Assemini (località Flumini Mannu). In tutti questi casi si è reso necessario l’utilizzo di elicotteri.

