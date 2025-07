Prosegue l’emergenza incendi nel Sulcis. Ancora fuoco nelle campagne di Carloforte, isola già colpita nei giorni scorsi da un grosso rogo: stavolta è toccato alla località Monte Giannurango.

Fuoco anche a San Giovanni Suergiu, con le fiamme partite dalla località di Is Pabis hanno minacciato alcune abitazioni sparse e un B&B per fortuna senza nessuna conseguenza se non per una vettura danneggiata dalle fiamme. Sul posto numerose squadre tra protezione civile, corpo forestale e Forestas oltre ai vigili del fuoco.

Auto danneggiata dalle fiamme per l'incendio a San Giovanni Suergiu (foto Fabio Murru)

In entrambi gli incendi è stato necessario l’intervento dell’elicottero.

