Nuoro, travolta sulle strisce pedonali: 16enne in ospedaleLa giovane, che stava andando a lezione di danza, ha battuto la testa nell’impatto. È accaduto in viale Repubblica all’altezza dell’incrocio con via Tempio
È stata trasportata in codice giallo in ospedale una ragazza di 16 anni investita questo pomeriggio a Nuoro mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Repubblica, all’altezza dell’incrocio con via Tempio a poca distanza dall’autovelox fisso.
La giovane, diretta a una lezione di danza, ha battuto la testa nell’impatto con una Audi A1 vecchio modello.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso e la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione del traffico. La ragazza non è in pericolo di vita.