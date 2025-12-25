Santo Stefano con piogge e temporali nell’Isola, scatta l’allerta della Protezione CivileDalle prime ore del mattino e per l’intera giornata del 26 dicembre, colpito soprattutto il settore orientale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Santo Stefano con piogge e temporali in Sardegna.
La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo a partire dalle ore 9 del 26 dicembre. L’allerta di codice giallo per rischio idrogeologico andrà avanti per l’intera giornata e interessa la zona est dell’Isola. Dovrebbe piovere, secondo previsioni, anche nel resto della Regione, ma le precipitazioni maggiori, anche a carattere temporalesco, riguarderanno il settore orientale.
Piogge in Sardegna sono previste anche per sabato 27 dicembre.
Le coste saranno esposte a forti venti provenienti da sud-est.
(Unioneonline/L)