Eleonora d’Arborea è la grande protagonista dell’evento promosso dalla Sezione di Olbia FIDAPA BPW Italy per la Giornata internazionale della Donna. In programma venerdì 13 marzo alle 17.30 al MusMat di Olbia, “Eleonora e le donne nel tempo” è dedicato alla valorizzazione di grandi figure femminili che nel corso della storia si sono distinte per il loro talento, la loro intelligenza e il loro coraggio.

Al centro dell’iniziativa c’è, non a caso, la figura di Eleonora d’Arborea, simbolo di lungimiranza politica, senso di giustizia e straordinaria capacità di governo. Nel corso dell’evento, che sarà introdotto dalla presidente FIDAPA della Sezione di Olbia, Daniela Cittadini, e dalla segretaria FIDAPA del Distretto Sardegna, Alessandra Feola, l’archeologa Letizia Fraschini presenterà la figura storica della giudicessa, offrendo un approfondimento sul suo ruolo politico, sulla sua visione di governo e sull’importanza della sua eredità nella storia della Sardegna anche attraverso la Carta de Logu, con particolare attenzione alle norme inerenti alla tutela dei diritti delle donne.

Per celebrarla le allieve del Centro Danza Body Control di Marcella Carta realizzeranno una coreografia simbolica. L’evento prevede, inoltre, un momento dedicato alla presentazione di altre “donne speciali”, scienziate, scrittrici, artiste, politiche e intellettuali che si sono distinte nei rispettivi ambiti, che le socie dell’associazione ricorderanno con brevi letture. In chiusura la past president Isabella Simongini e la socia young della sezione olbiese della FIDAPA Irene Varchetta offriranno una riflessione sulla condizione e sulle aspirazioni delle donne contemporanee.

