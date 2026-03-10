Indagini in corso a Tempio per individuare il responsabile di una rapina messa a segno nel tardo pomeriggio di ieri in un deposito commerciale, poco lontano dal centro abitato della cittadina gallurese.

Un uomo armato di pistola, il volto coperto con un passamontagna, ha atteso l’arrivo del proprietario della struttura ed è entrato in azione. La vittima è stata minacciata e costretta a consegnare tutto il denaro che aveva con sé e alcuni telefoni.

Il rapinatore ha agito da solo, almeno all’interno del deposito. Ma non si esclude che un’altra persone attendesse il bandito fuori dall’edificio. La vittima (titolare di una attività commerciale e rivenditore di gpl) ha subito segnalato la rapina ai Carabinieri.

Il personale dell’Arma ha iniziato immediatamente le ricerche del bandito, si parla di una persona di bassa statura, robusta, con indumenti di colore scuro. La vittima è stata sentita dai Carabinieri, è probabile che il bandito abbia controllato il titolare del deposito prima dell’irruzione.

Il personale dell’Arma sta verificando la presenza nella zona di sistemi di videosorveglianza.

