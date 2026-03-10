Anche l’amministrazione comunale ha aderito al progetto promosso dall’Associazione Donatori Nati della Polizia di Stato intitolato “Dal sangue versato al sangue donato”, un’iniziativa che unisce memoria, legalità e solidarietà.

«L’evento – spiega l’assessora Roberta Cucu - si terrà domani mercoledì 11 marzo in Piazza Cattedrale. Alle ore 9 è prevista la cerimonia di svelamento della Teca della Memoria, che custodisce i resti dell’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nella Strage di Capaci del 1992. Nell’attentato persero la vita il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo».

Alla cerimonia parteciperanno i rappresentanti delle autorità militari, civili e religiose, oltre agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Terralba e dell’Istituto superiore De castro. L’iniziativa proseguirà alle ore 10.30 nell’auditorium della stessa scuola con un incontro-testimonianza rivolto agli studenti.

Ospite dell’appuntamento sarà Tina Montinaro, moglie del caposcorta Antonio Montinaro, che dialogherà con i ragazzi sul valore della memoria e sull’impegno nella lotta alla mafia. A partire dalle ore 8, in Piazza Cattedrale, sarà presente un’autoemoteca dell’Avis a disposizione di tutti i cittadini che vorranno compiere un gesto concreto di solidarietà attraverso la donazione del sangue. La teca contenente i resti della Quarto Savona Quindici, simbolo della lotta alla mafia e resterà visitabile in Piazza Cattedrale fino alle ore 17.

© Riproduzione riservata