Rigenerare gli spazi outdoor situati tra i diversi impianti della Cittadella sportiva di Porto Torres, dove sono in corso i lavori di riqualificazione dei campi da gioco esistenti e di costruzione di nuove strutture.

È l’obiettivo dell’amministrazione comunale che ha investito parte delle risorse – pari a circa 970mila euro- trasferite dalla Regione al Comune di Porto Torres a titolo di rimborso per gli interventi emergenziali e di bonifica dell’area industriale interessata dall’incendio dei capannoni Inversol.

La somma di circa 257mila euro è stata destinata alla riqualificazione delle aree ricreative ricomprese nella Cittadella dello Sport, ovvero aree comuni situate tra il Centro fitness, il campo di calcio Antonello Piga e i campi 2 e 3, zone spesso escluse dagli interventi finanziati dalla Regione ma che collegano i diversi impianti, spazi che verranno resi decorosi con i fondi recuperati dai fondi del maxi incendio del 2019. «Somme che ci consentono di intervenire in quelle aree spesso trascurate ma che sono comuni ai diversi impianti sportivi – spiega l’assessora allo Sport, Gavina Muzzetto – e quindi di rendere più decorosa e fruibile l’intera Cittadella sportiva».

Ulteriori risorse - 463.599mila euro - saranno destinate agli interventi di manutenzione straordinaria della scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè” , mentre i restanti 250mila euro verranno indirizzati agli interventi di recinzione del parco giochi di San Gavino.

© Riproduzione riservata