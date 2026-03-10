Un marzo letterario per avvicinarsi alla Pasqua, quello organizzato nelle biblioteche comunali di Sassari. Tra presentazioni di libri e laboratori creativi pensati per i bambini, il sistema bibliotecario propone un calendario di appuntamenti gratuiti che include anche tre pomeriggi dedicati ai più piccoli.

Si parte giovedì 12, alle 17, nella sala conferenze della biblioteca comunale di piazza Tola, con la presentazione di “Uomini e trincee”, il nuovo romanzo di Nanni Falconi, scrittore e poeta di Pattada, noto per le sue opere in italiano e in sardo. A moderare l'incontro sarà Maria Elena Sini.

Il 26 marzo, alle 17.30, sempre nella sede di palazzo d’Usini, sarà la volta di “Le onde del mio volto”, raccolta poetica firmata da Fabio Masala. L'incontro sarà moderato da Giovanni Andrea Negrotti.

Il mese si chiude con “Pasqua in Biblioteca”, una rassegna di letture animate e laboratori creativi a tema pensata per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Gli appuntamenti, tutti alle 16.45, si terranno il 30 marzo nella biblioteca di Li Punti, il 31 marzo nella biblioteca di piazza Tola e il 2 aprile nella biblioteca di Caniga.

