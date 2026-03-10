Olbia, truffe telefoniche a nome del Comune: Nizzi mette in guardia i cittadiniIl sindaco: ««Nessun dipendente o ufficioeffettua comunicazioni di liquidazioni o pratiche economiche tramite chiamate non ufficiali»
Ripetuti tentativi di truffa telefonica: il sindaco Settimo Nizzi mette in guardia i cittadini, dopo diverse segnalazioni relative a telefonate sospette da parte di individui che si presentano come ragionieri o incaricati dal Comune a comunicare una liquidazione a favore dell'ente.
«Nessun dipendente o ufficio comunale effettua comunicazioni di liquidazioni o pratiche economiche tramite telefonate non ufficiali e, inoltre, non viene mai richiesto ai cittadini di fornire dati sensibili o bancari per via telefonica», interviene Nizzi. E, raccomandando di non fornire mai informazioni personali o dati finanziari, aggiunge: «Ribadiamo il nostro impegno nel contrasto alle truffe e nella protezione dei cittadini, invitando chiunque riceva telefonate simili a quelle descritte a segnalarle tempestivamente».