«Voglio esprimere un ringraziamento sentito al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, e in particolare alla Stazione Forestale di Pula, che ha arrestato il presunto responsabile dell’incendio doloso divampato lo scorso 29 maggio, a pochi passi dalle abitazioni di Sarroch e dagli impianti della SARAS».

Così la governatrice Alessandra Todde in un messaggio su Facebook, per ringraziare il pronto intervento delle squadre anti-incendio e degli investigatori del CFVA, in quella che definisce «un’area ad altissimo rischio, dove il tempestivo intervento degli agenti ha impedito che le fiamme, alimentate dal vento, si trasformassero in tragedia».

«Il loro lavoro – prosegue Todde -, spesso silenzioso ma fondamentale, non si limita allo spegnimento degli incendi. C’è un impegno costante anche sul fronte investigativo, per individuare e assicurare alla giustizia i responsabili dei roghi dolosi che minacciano vite umane, abitazioni, attività economiche, interi ecosistemi».

«Parliamo – scrive ancora Todde – di donne e uomini che operano in condizioni estreme, tra caldo insopportabile, fumo e pericoli costanti. Che non arretrano di fronte al rischio, che agiscono con competenza e determinazione. Il loro lavoro è presidio, è difesa attiva del bene più prezioso che abbiamo: la nostra terra. La Regione – conclude Todde - è con voi e con tutte le forze impegnate sul fronte antincendio».

(Unioneonline)

