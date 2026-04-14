Rapine e violenza a Fonni, la sindaca: «Colpita la comunità, ferma condanna e guardia alta»Le dichiarazioni della prima cittadina in Consiglio comunale
«Si tratta di atti che colpiscono non solo le vittime ma l’intero tessuto sociale». La sindaca di Fonni, Daniela Falconi, interviene così dopo i recenti fatti di violenza accaduti nel paese barbaricino.
La prima cittadina è intervenuta durante la seduta del Consiglio comunale convocato per fare il punto su quanto accaduto. «È importante riflettere quando succedono fatti di questo tipo che toccano nel profondo la nostra comunità».
Il riferimento in particolare è a tre episodi: la rapina dello scorso 26 marzo, quando una banda di malviventi entrò in azione utilizzando un escavatore per sfondare la vetrina nella gioielleria Velari, l’aggressione a una coppia di anziani derubati nella loro casa da due persone armate, infine le scritte contro i carabinieri apparse sui muri del campo sportivo.
«Ovviamente tutti questi fatti insieme a tutti quelli che purtroppo a volte accadono anche nella nostra comunità – ha proseguito – rappresentano qualcosa che non può essere sottovalutato. Io come sindaca e prima ancora come cittadina mi sento di esprimere una ferma condanna ma soprattutto la vicinanza alle persone colpite».
(Unioneonline/A.D)