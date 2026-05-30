Capoterra, il Comune punta a potenziare la pulizia delle spiaggeQuest’anno è iniziata con largo anticipo rispetto al passato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ha preso il via il servizio di pulizia delle spiagge di Capoterra, che andrà avanti sino a settembre. Il primo intervento è stato condotto con particolare attenzione negli arenili di Torre degli Ulivi e Frutti d’Oro, due dei tratti costieri più frequentati del territorio. “La pulizia delle spiagge, quest’anno, è cominciata con largo anticipo rispetto al passato – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, il nostro obiettivo è quello di valorizzare una risorsa considerata strategica per la comunità e per il turismo locale, garantendo arenili curati e accoglienti sia per i residenti sia per i visitatori che sceglieranno Capoterra durante l’estate. Gli interventi si sono resi necessari anche a causa delle conseguenze del ciclone Harry, che nelle ultime settimane ha portato sulle coste del sud Sardegna grandi quantità di alghe e posidonia. Una situazione comune a molte spiagge dell’isola, affrontata però con un’azione tempestiva per limitare i disagi e ripristinare il decoro del litorale: siamo certi che grazie a una pulizia constante le nostre spiagge saranno ancora più belle”.