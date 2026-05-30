Ha preso il via il servizio di pulizia delle spiagge di Capoterra, che andrà avanti sino a settembre. Il primo intervento è stato condotto con particolare attenzione negli arenili di Torre degli Ulivi e Frutti d’Oro, due dei tratti costieri più frequentati del territorio. “La pulizia delle spiagge, quest’anno, è cominciata con largo anticipo rispetto al passato – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, il nostro obiettivo è quello di valorizzare una risorsa considerata strategica per la comunità e per il turismo locale, garantendo arenili curati e accoglienti sia per i residenti sia per i visitatori che sceglieranno Capoterra durante l’estate. Gli interventi si sono resi necessari anche a causa delle conseguenze del ciclone Harry, che nelle ultime settimane ha portato sulle coste del sud Sardegna grandi quantità di alghe e posidonia. Una situazione comune a molte spiagge dell’isola, affrontata però con un’azione tempestiva per limitare i disagi e ripristinare il decoro del litorale: siamo certi che grazie a una pulizia constante le nostre spiagge saranno ancora più belle”.

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