l’incidente
30 maggio 2026 alle 14:43
San Basilio, fuori strada con l’auto: donna in codice rossoL’automobilsita è stata trasportata d’urgenza al Brotzu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale a San Basilio, nel Gerrei: una donna finita fuori strada con la sua auto.
Subito soccorsa, è stata accompagnata in codice rosso al Brotzu, a bordo di un’ambulanza.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire alle eventuali responsabilità.
© Riproduzione riservata