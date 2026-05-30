Incidente stradale a San Basilio, nel Gerrei: una donna finita fuori strada con la sua auto.

Subito soccorsa,  è stata accompagnata in codice rosso al Brotzu, a bordo di un’ambulanza. 

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire alle eventuali responsabilità.

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