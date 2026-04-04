Una violenta rapina ai danni di una coppia di anziani è stata messa a segno nella notte appena trascorsa, a Fonni. Due banditi, armati di fucile, hanno fatto irruzione nell’abitazione e hanno colpito al volto l’uomo, di 74 anni. Poi si sono allontanati, portando con sé alcuni fucili prelevati dalla casa. L’anziano ha riportato una frattura al setto nasale: curato al San Francesco di Nuoro, è già stato dimesso. Sul colpo indagano i carabinieri.

Il precedente

Un nuovo episodio di criminalità nel paese del Gennargentu: nella notte dello scorso 25 marzo era stata presa d’assalto la gioielleria di Rosanna Valeri, nel centralissimo Corso Umberto: i malviventi, usando un bobcat di un cantiere lì vicino, erano riusciti sradicare e portare via la cassaforte, oltre ad altri gioielli.

L’amarezza della sindaca

«Ci sono cose che quando te le raccontano non ci credi. Ci sono cose che non vorresti mai raccontare. E non le vorresti raccontare perché non dovrebbero mai succedere. E invece succedono. Anche a Fonni», è l’amaro commento della sindaca Daniela Falconi.

La disperazione delle due vittime della rapina può essere solo immaginata, sottolinea la prima cittadina, che non indugia sulla «parte dei commenti più insultanti che mi vengono in mente per definire chi si approfitta dei più deboli lasciandoli poi in balia della disperazione e della paura che difficilmente potranno essere cancellate».

Da giorni, aggiunge Falconi, «non faccio che ripetere ai giornalisti che mi chiamano che “Fonni è altro” e che tutti noi siamo altro. E che chi si macchia di questi crimini non può essere considerato nemmeno un nostro paesano. Viviamo in un paese, ci conosciamo tutti. Non so quale può essere la reazione, ma so che la risposta deve essere corale, unanime, determinata».

Nei prossimi giorni verrà convocato un dibattito in consiglio comunale, e inizieranno «dei lavori programmati e non più rinviabili per riparare dei guasti all’illuminazione pubblica in quell’area, ma nel frattempo, se è vero che la Pasqua è la festa del passaggio alla luce, ognuno di noi, in cuor suo, potrà fare tutte le riflessioni».

(Unioneonline/E.Fr.)

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