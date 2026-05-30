In vista delle prossime amministrative la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, insieme ai deputati di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, Salvatore Deidda e Barbara Polo, con il senatore Giovanni Satta e la consigliera regionale Francesca Masala, sono intervenuti all’incontro partecipato di presentazione e sostegno dei candidati di Fratelli d’Italia al Comune di Porto Torres, e del candidato sindaco del centrodestra, Ivan Cermelli. «La forza, la capacità di essere empatici, di coinvolgere e di condividere dei progetti e delle prospettive diventa importante soprattutto quando la sfida è particolarmente competitiva come qui a Porto Torres», ha sottolineato Rotelli, deputato alla Camera e commissario provinciale di FdI a Sassari, intervenuto ieri mattina presso il locale Monkey, sul Lungomare Balai.

«Pertanto occorre lavorare con impegno e forza – ha aggiunto - per affrontare questa campagna elettorale a pochi giorni dall’appuntamento elettorale». Presente anche il coordinatore cittadino del partito, Gianmario Sircana, che ha ribadito l‘importanza dell’unità della coalizione per vincere le elezioni. A suo sostegno e degli aspiranti consiglieri di FdI, la vicepresidente del Parlamento europeo Sberna che, dopo la visita al Parco dell’Asinara, simbolo della tutela ambientale del Nord Sardegna e, in seguito a Stintino al Festival delle biodiversità, particolare attenzione ha dedicato a Porto Torres, dove è stata incontrata una delegazione di pescatori del territorio per approfondire criticità e prospettive del comparto ittico.

«La qualità, il merito, lo studio e la passione, insieme ai valori che ci accomunano, comprese le risposte che in alcuni casi vengono date nei territori, non senza difficoltà, fanno la differenza di questa squadra», ha evidenziato Sberna «e in questo momento di battaglia e di competizione elettorale io faccio i miei migliori auguri al candidato sindaco Cermelli e ai candidati consiglieri di Fratelli d’Italia, mettendo a disposizione le nostre professionalità e competenze, oltre alle nostre attività politiche che svolgiamo nei diversi livelli istituzionali, anche su settori, come Ambiente e Trasporti, che in questi territori possono dare un contributo significativo». Il deputato Deidda nel suo intervento ha garantito il recupero di alcune risorse destinate al completamento della incompiuta Terminal Crociere, l’opera situata nell’area portuale che attende di essere conclusa da troppi anni.

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