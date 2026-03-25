Colpo nella notte a Fonni, dove una banda di malviventi ha preso di mira una gioielleria nel centro del paese. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3.15 in via Umberto, davanti al Banco di Sardegna, nella gioielleria di Rosanna Velari.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero utilizzato un mini escavatore per sfondare la vetrina del negozio, riuscendo così ad accedere rapidamente all’interno dell’attività. Una volta entrati, i malviventi hanno arraffato preziosi e gioielli di valore, per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il bottino è ingente: i malviventi sarebbero riusciti a portare via anche la cassaforte.

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