Mezzo milione di euro per restaurare e valorizzare la villa dell’ex direttore della colonia penale di Castiadas. Le risorse - necessarie anche per scongiurare i rischi per la pubblica incolumità – saranno chiesti attraverso la linea di finanziamento della Regione Fondo sviluppo e coesione (FSC). «È fondamentale – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – intervenire subito per evitare l’ulteriore aggravarsi dei fenomeni di degrado già in atto. Degrado che potrebbe compromettere l’integrità materiale e il valore storico-culturale del bene stesso». È altrettanto importante «garantire adeguate condizioni di sicurezza per la collettività».

In base al documento di indirizzo alla programmazione (Dip) sono diversi gli interventi in programma. Fra questi il restauro delle recinzioni storiche e dei cancelli, il recupero delle coperture, il restauro delle facciate e degli infissi storici, le sistemazioni esterne, il miglioramento dell’accessibilità e l’inserimento di arredi e attrezzature per eventi culturali, conferenze e iniziative istituzionali. Il primo cittadino nelle scorse settimane ha anche lanciato un accorato appello alla Regione per salvare l'intera ex colonia penale. Se non si interverrà per tempo il rischio è quello di perdere per sempre un immenso patrimonio storico e culturale.

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