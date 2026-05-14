Violento schianto lungo la provinciale 86: due persone in ospedaleCoinvolti un pick-up Mitsubishi e una Toyota Yaris, sul posto soccorritori e carabinieri
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Violento impatto questa mattina lungo la Strada Provinciale 86.
Per cause ancora in fase di accertamento, un pick-up Mitsubishi L200, condotto da un uomo di 78 anni, e una Toyota Yaris, con un 56enne alla guida, si sono scontrati con i mezzi che, a seguito dell’urto, sono finiti fuori strada.
Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno provveduto a stabilizzare i due conducenti, rimasti entrambi feriti e per i quali è scattato il trasferimento in pronto soccorso in codice giallo.
Sul posto anche i carabinieri per la gestione della viabilità e l'esecuzione dei rilievi tecnici.
(Unioneonline)