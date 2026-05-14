Cambia la viablità in viale Colombo a Quartu. In occasione delle iniziative organizzate dal CCN La via del mare assieme a Officine verticiali, la Polizia locale ha previsto una serie di modifiche alla circolazione.

Domenica in occasione del raduno e della parata delle moto dalle 7 alle 20 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto tra via Bonaria e via Meucci e tra via Gramsci e via Nenni. Inoltre in via Bonaria nel lato destro tra viale Colombo e via Vespucci e in via Gramsci, lato sinistro, tra viale Colombo e via Cilea.

Stessi divieti anche in una parte di via Meucci per consentire la sosta delle ambulanze.

Dalle 9 alle 20 sarà chiuso al traffico viale Colombo tra via Gramsci e via Nenni e tra via Bonaria e via Meucci. Chi arriva da via Nenni potrà procedere dritto o svoltare a destra mentre chi arriva da via Bonaria dovrà svoltare a sinistra. Direzione obbligatoria a sinistra invece per il flusso di traffico che da via Bonaria si immette in viale Colombo. Sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al transito del corteo motociclistico al Poetto, rotatoria Margine Rosso, via Fiume, via San Benedetto e viale Colombo.

Sono consigliati i percorsi alternativi: per il flusso di traffico proveniente dal lato Cagliari in direzione Poetto:via Bizet, Turati, Marconi, Gramsci e Meucci. Per flusso di traffico proveniente dal lato Poetto in direzione Cagliari: via San Benedetto, Salieri, Manara, S’Arrulloni, Panzini, Vico, Paganini e Rossini. La parata delle moto rientra nella Street Arti week in progamma da oggi e fino a domenica tra mostre, solidarietà, musica e animazione per i bambini.

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