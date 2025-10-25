Gli agenti della Squadra Mobile sono a caccia dei vestiti che la dodicenne indossava il giorno dell’aggressione, quando sarebbe stata violentata da uno sconosciuto mentre tornava a casa a piedi.

Da quel giorno è passato poco più di un mese, visto che la denuncia è scattata solo quando la ragazzina si è presentata in ospedale perché non aveva più le mestruazioni, scoprendo così di aspettare un bambino.

Ma nei giorni scorsi gli investigatori della Questura sono andati a casa dell’adolescente, in una cittadina della Provincia di Cagliari, provando a recuperare i vestiti indossati quel giorno.

A quanto pare gli abiti non sarebbero ancora stati rinvenuti dalla famiglia e consegnati dagli inquirenti.

