Violentata nel Cagliaritano, spariti gli abiti della dodicenne incinta dopo lo stuproGli investigatori cercano riscontri al racconto della ragazzina
Gli agenti della Squadra Mobile sono a caccia dei vestiti che la dodicenne indossava il giorno dell’aggressione, quando sarebbe stata violentata da uno sconosciuto mentre tornava a casa a piedi.
Da quel giorno è passato poco più di un mese, visto che la denuncia è scattata solo quando la ragazzina si è presentata in ospedale perché non aveva più le mestruazioni, scoprendo così di aspettare un bambino.
Ma nei giorni scorsi gli investigatori della Questura sono andati a casa dell’adolescente, in una cittadina della Provincia di Cagliari, provando a recuperare i vestiti indossati quel giorno.
A quanto pare gli abiti non sarebbero ancora stati rinvenuti dalla famiglia e consegnati dagli inquirenti.
