Hanno visitato la caserma dei carabinieri di Sarroch, provato l’ebbrezza di salire sulla moto e sull’auto di pattuglia, ma soprattutto hanno potuto vedere all’opera Brigi, il cane antidroga che supporta i carabinieri dell’Unità cinofila di Cagliari. Per i cinquanta bambini della scuola dell’infanzia del paese, ospiti della stazione locale, quella di oggi è stata una mattina speciale. La visita alla stazione di via Mascagni fa parte delle attività del progetto didattico pluriennale “Io cittadino” ideato dall’Istituto comprensivo di Sarroch.

Ad accogliere in caserma bimbi e insegnanti, il comandante della stazione, Emanuele Ghiani, che ha permesso loro di conoscere meglio l’importante lavoro del carabiniere. Oltre a visitare la stazione e conoscere da vicino i mezzi in dotazione all’Arma, bambine e bambini hanno potuto ammirare la divisa storica dei carabinieri e posare per delle foto ricordo. Ma il momento più interessante è stato di sicuro l’incontro con Brigi, una femmina di pastore belga di sette anni, in supporto all’Unità cinofila di Cagliari. Grazie al maresciallo Marco Carocci e all’appuntato scelto Massimo tedesco, i piccoli ospiti hanno potuto ammirare le capacità del cane-carabinieri, che in pochi istanti ha individuato il pacchetto nascosto nel cortile. Per i piccoli alunni della Scuola dell’infanzia di Sarroch, di sicuro una esperienza che non dimenticheranno.

