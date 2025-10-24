Sarà un esame del Dna prelevato dal feto a rivelare elementi utili alle indagini avviate sulla violenza sessuale subita da una dodicenne di un paese della provincia di Cagliari (non lo riportiamo per tutelare la vittima), rimasta incinta dopo gli abusi.

Gli esami, disposti dal pool “Persone fragili” della Procura della Repubblica, consentiranno di ottenere elementi sulla paternità di quella vita che stava crescendo nella pancia di una bambina.

La terribile vicenda è emersa a seguito della denuncia dei medici che avevano preso in cura la dodicenne, che lamentava dei dolori: la visita aveva rivelato la gravidanza, che è stata interrotta.

Stando a quanto si apprende – il riserbo è massimo – l’adolescente ha raccontato di aver subito violenze da uno sconosciuto, mentre rientrava a casa. I genitori, in un primo momento, non avevano presentato alcuna denuncia. Padre e madre sono stati già sentiti dagli agenti della squadra Mobile di Cagliari. E il loro racconto, come quello della piccola, è al vaglio della Procura.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata