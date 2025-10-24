Una scommessa vinta per il paese della Trexenta che nel 2024 ha inaugurato la propria sede, indipendente dalle altre realtà presenti in Sardegna. Il numero degli iscritti è salito a 100, tutti residenti a Barrali e nei paesi del circondario. Il secondo anno accademico dell’Università della Terza Età, presieduta da Gianfranco Baccoli, sarà inaugurato questo pomeriggio alle 17.30 nella sede della scuola secondaria di Barrali alla presenza del sindaco del paese Fausto Piga. A seguire si terrà un seminario sull’intelligenza artificiale tenuto dal professor Giancarlo Melis. Nei prossimi giorni partiranno le lezioni e i corsi di informatica, lingua e poesia sarda, storia e archeologia della Sardegna, attività motoria, fisica, inglese, laboratori di decorazione dolci, ricamo tradizionale e macramè e gite culturali.

