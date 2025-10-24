Un medico originario della Giordania è rimasto ferito in un incidente stradale sulla statale 128 all'altezza di Ortacesus.

Alla guida di una grossa auto, è finito contro un trattore-tosaerba che stava ripulendo la cunetta.

L'uomo, 58 anni, è stato subito soccorso e accompagnato al Brotzu in codice rosso. Alcune ore dopo è stato dimesso.

I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Senorbì che stanno cercando di risalire alle cause dell'incidente.

© Riproduzione riservata