Ortacesus, auto contro un trattore tosaerba: paura per un medicoAccompagnato al Brotzu in codice rosso, il 58enne è stato dimesso dopo alcune ore
Un medico originario della Giordania è rimasto ferito in un incidente stradale sulla statale 128 all'altezza di Ortacesus.
Alla guida di una grossa auto, è finito contro un trattore-tosaerba che stava ripulendo la cunetta.
L'uomo, 58 anni, è stato subito soccorso e accompagnato al Brotzu in codice rosso. Alcune ore dopo è stato dimesso.
I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Senorbì che stanno cercando di risalire alle cause dell'incidente.