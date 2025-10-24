Selargius, 27enne arrestato per evasioneSei mesi fa il giovane era fuggito da una comunità terapeutica
Blitz dei carabinieri in una abitazione di Selargius dove un giovane di 27 anni è stato bloccato e arrestato dopo sei mesi di ricerche. Per lui, è scattata la nuova accusa di evasione.
Il giovane si era allontanato senza alcuna autorizzazione da una comunità terapeutica, la “Casa Emmaus”, con sede a Iglesias, evitando così, in alternativa, la detenzione in carcere.
Le ricerche erano state subito diramate, ma solo ieri notte il ricercato è stato notato nella sua abitazione e arrestato. Ora si trova nel carcere di Uta in attesa delle decisioni della Procura.
I carabinieri che da tempo ne seguivano i movimenti, l'altra notte hanno visto alcune luci accese nella sua abitazione, notando anche l'indagato muoversi all'interno. Subito bloccato e arrestato è stato poi accompagna in carcere, a Uta.