Sono rientrate questa mattina da Milano, dove hanno partecipato al XFactor. Eva Federico e Morena Caddeo, madre e sorella di eroCaddeo, non stanno nella pelle.

Hanno assistito all'esibizione dell'artista di Sinnai e non vedono l'ora di tornare nel capoluogo lombardo per la prossima puntata del talent show. «È stata un'emozione indescrivibile», commentano.

«La sua esibizione è stata impeccabile. Siamo felici che abbia passato il turno», raccontano nell'intervista di Francesco Pintore domani su L'Unione Sarda in edicola e nell'edizione digitale del giornale.

