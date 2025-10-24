Lunedì alle 15 si riunisce il Consiglio comunale di Muravera. 

La seduta, convocata presso la Sala consiliare "Prof. Piero Loddo" di Piazza Europa, prevede la discussione del DUP degli anni 2025-2027 col programma triennale dei lavori pubblici.

All'ordine del giorno anche l'adozione della variante al Piano di assetto idrogeologico della località Is Perdigonis.

