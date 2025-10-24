l’assemblea
24 ottobre 2025 alle 20:36
Muravera, il piano idrogeologico di Is Perdigonis in consiglio comunaleLa seduta convocata per lunedì alle 15
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lunedì alle 15 si riunisce il Consiglio comunale di Muravera.
La seduta, convocata presso la Sala consiliare "Prof. Piero Loddo" di Piazza Europa, prevede la discussione del DUP degli anni 2025-2027 col programma triennale dei lavori pubblici.
All'ordine del giorno anche l'adozione della variante al Piano di assetto idrogeologico della località Is Perdigonis.
© Riproduzione riservata