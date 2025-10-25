La comunità di Arixi celebra San Saturnino, martire durante le persecuzioni volute da Diocleziano, venerato dalla Chiesa cattolica e patrono di Cagliari. Oggi, sabato 25 ottobre, la frazione del comune di Senorbì, come da programma darà inizio al Cammino di San Saturnino.

Nella chiesa di Sant'Antonio verrà prelevato il Santo che partirà verso Isili, dove all’arrivo alla Parrocchia di San Saturnino si terrà la benedizione del simulacro da parte del parroco Don Steven.

Arixi per il primo anno è stato inserito come tappa del Cammino in onore di San Saturnino. La presenza dei ruderi dell'antica chiesa Romanica ricorda la presenza del Santo nel territorio e la devozione che gli ha dedicato in passato la comunità della piccola frazione. Devozione che ad Arixi verrà portata avanti grazie all'aiuto e alla collaborazione delle Associazioni Athanathos, Chelu e Luna e con il prezioso supporto dell'amministrazione comunale. È prevista la partecipazione del sindaco Alessandro Pireddu.

Nel pomeriggio si terrà l’accoglienza, da parte della comunità di Arixi e la celebrazione della santa messa da parte del parroco don Bruno Ibba nella chiesa parrocchiale Beata Vergine, prima del rientro a Cagliari. Durante la celebrazione verrà inaugurata l'opera dell'artista Lorenzo Muntoni.

