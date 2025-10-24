Settimo San Pietro, don Orrù saluta: diventerà parroco a VillasorIl sacerdote ricevuto dal sindaco in municipio. Sarà sostituito da don Marco Puddu
Visita oggi in Municipio a Settimo San Pietro di don Giuseppe Orrù che dopo undici anni si prepara a lasciare la parrocchia.
«In questi anni – ha detto il sindaco Gigi Puddu - ci ha legato una profonda stima per la proficua collaborazione tra Istituzioni sempre nell’interesse della collettività. A don Giuseppe i nostri migliori auguri per il suo nuovo incarico.Con stima e amicizia».
Don Giuseppe Orrù sarà nuovo parroco di Villasor. Lunedì la popolazione accoglierà il nuovo parroco don Marco Puddu.