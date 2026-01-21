Il Comune di Villaurbana ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi alle famiglie per il pagamento delle rette di frequenza dei servizi educativi.

Nello specifico, il sussidio è dedicato alle famiglie con figli a carico dai 3 ai 36 mesi che frequentano asili nido, micronidi, scuole dell’infanzia paritarie e pubbliche regolarmente autorizzate e accreditate.

Il contributo erogato alle famiglie beneficiarie sarà a titolo di rimborso delle spese sostenute tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre dello stesso anno. Le richieste, disponibili presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale dell’ente, andranno presentate entro il 20 febbraio.

La presentazione dovrà avvenire a mezzo Pec (protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it) o a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico degli uffici.

