Villaurbana, contributi alle famiglie per gli asiliLe richieste andranno presentate entro il 20 febbraio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Villaurbana ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi alle famiglie per il pagamento delle rette di frequenza dei servizi educativi.
Nello specifico, il sussidio è dedicato alle famiglie con figli a carico dai 3 ai 36 mesi che frequentano asili nido, micronidi, scuole dell’infanzia paritarie e pubbliche regolarmente autorizzate e accreditate.
Il contributo erogato alle famiglie beneficiarie sarà a titolo di rimborso delle spese sostenute tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre dello stesso anno. Le richieste, disponibili presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale dell’ente, andranno presentate entro il 20 febbraio.
La presentazione dovrà avvenire a mezzo Pec (protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it) o a mano all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico degli uffici.