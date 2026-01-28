Ha violato più volte il divieto di avvicinamento all’ex compagna e per questo il Tribunale di Cagliari ha disposto nei suoi confronti una misura più severa.

Un operaio di 38 anni, residente a Villasimius e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri e sottoposto agli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato eseguito oggi, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo era già coinvolto in una complessa vicenda giudiziaria iniziata lo scorso 5 dicembre, quando era stato arrestato e portato in carcere con accuse pesanti: atti persecutori, lesioni personali aggravate, tentata rapina e violazione di domicilio aggravata, tutti reati contestati in danno dell’ex compagna.

Poco prima delle festività natalizie, il 38enne era stato rimesso in libertà e sottoposto a una misura meno afflittiva, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati.

Secondo quanto accertato dai carabinieri di Villasimius – così come riportato nel comunicato stampa – nel corso di una costante attività di controllo, l’uomo avrebbe ripetutamente violato le prescrizioni imposte, tenendo una condotta ritenuta incompatibile con la misura e potenzialmente pericolosa per la sicurezza della vittima.

Le reiterate violazioni, puntualmente documentate e segnalate all’Autorità Giudiziaria, hanno portato il Tribunale a disporre la sostituzione del divieto di avvicinamento con gli arresti domiciliari.

Il 38enne è stato rintracciato presso la propria abitazione e, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto al nuovo regime restrittivo, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

