L’allerta
20 gennaio 2026 alle 11:25aggiornato il 20 gennaio 2026 alle 11:25
Villasimius-San Nicolò Gerrei: chiusi i poliambulatoriProseguono le misure di prevenzione contro l’allerta meteo
Vista l'allerta meteo, come comunica la Asl di Cagliari, i Poliambulatori di Villasimius e di San Nicolò Gerrei rimarranno chiusi nella giornata di oggi, 20 gennaio.
L'attività riprenderà regolarmente, salvo diversa comunicazione, domani, mercoledì.
L'utenza potrà richiedere nella giornata del 20, qualora necessarie, informazioni ai numeri 070/6097855 oppure 070/6097860 oppure via email distretto.sarrabusgerrei@aslcagliari.it
