Vista l'allerta meteo, come comunica la Asl di Cagliari, i Poliambulatori di Villasimius e di San Nicolò Gerrei rimarranno chiusi nella giornata di oggi, 20 gennaio.

L'attività riprenderà regolarmente, salvo diversa comunicazione, domani, mercoledì.

L'utenza potrà richiedere nella giornata del 20, qualora necessarie, informazioni ai numeri 070/6097855 oppure 070/6097860 oppure via email distretto.sarrabusgerrei@aslcagliari.it

© Riproduzione riservata