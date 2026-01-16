Dodicimila euro da utilizzare nel biennio 2026-27 per contrastare il fenomeno dei gatti randagi e tutelare (anche così) l’igiene pubblica e il decoro urbano di Villasimius. Li ha messi a disposizione l’amministrazione comunale che ormai da diversi anni sta intervenendo con risorse proprie e sta cercando di sensibilizzare i cittadini sul tema, appunto, del randagismo. La somma sarà destinata ad una associazione o organizzazione di volontariato tramite manifestazione di interesse (verrà poi stipulata una convenzione).

Diversi i compiti che dovrà assolvere l’associazione: fra questi la cura e tutela delle colonie feline presenti, la cattura dei gatti liberi (necessaria alla cura e alla sterilizzazione degli stessi), il censimento dei gatti presenti sul territorio, l’ospitalità e custodia dei gatti di colonia che necessitano di cure, l’ospitalità dei gatti che necessitano di un ricovero temporaneo in situazioni di emergenza, attività di promozione delle adozioni dei felini.

«L’attuazione di programmi di sterilizzazione dei gatti liberi non di proprietà e di colonia – viene riportato bnella delibera della Giunta comunale - è obbligatoria per legge e rappresenta la soluzione d’eccellenza a eventuali problematiche di tipo igienico sanitario”. Le proposte dovranno pervenire al protocollo del Comune di Villasimius entro il 28 gennaio.

© Riproduzione riservata