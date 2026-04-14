Da ieri e sino a venerdì 17 aprile i cittadini di Villaputzu potranno ritirare tutte le dotazioni per la raccolta differenziata direttamente in Municipio. La consegna avverrà al primo piano (zona androne) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per il ritiro delle nuove dotazioni i cittadini dovranno presentarsi muniti di documento d’identità e codice fiscale. È possibile la delega del ritiro a terzi tramite presentazione di copia del documento d’identità e tessera sanitaria dell’intestatario Tari e tessera sanitaria del ritirante.

Per le utenze eventualmente assenti nel periodo di consegna è possibile il ritiro presso il cantiere dell’impresa gestore del servizio di raccolta differenziata in località Sant’Angelo – Villaputzu, previo appuntamento (numero verde: 800180300).

Il Comune di Villaputzu è risultato il più virtuoso in Sardegna sulla differenziata. In base al monitoraggio effettuato nel 2024, anno di riferimento, è stata infatti registrata una media dell’89,3 per cento di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti: un dato che colloca Villaputzu al primo posto poco sopra Sedilo (89,2) e Palau (88).

Per trovare un altro Comune del Sarrabus occorre scendere di parecchie posizioni: in una soglia dove l’80 per cento è considerato comunque un ottimo risultato Muravera è al 79,9 mentre Castiadas al 79,4 (rispettivamente al 25esimo e 29esimo posto nella classifica dei Comuni costieri).

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