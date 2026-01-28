Scuole e uffici chiusi venerdì 30 gennaio a Villaputzu per un intervento di manutenzione alle condotte idriche programmato da Abbanoa. L’erogazione dell’acqua, come ha comunicato appunto Abbanoa, sarà interrotta (o sarà a singhiozzo, con cali di pressione e temporanee interruzioni) in tutto il paese dalle 8 del mattino sino alla conclusione delle operazioni, prevista per le 17.

L’intervento di manutenzione è in programma sulla condotta di via XX Settembre, all’incrocio con via Congiu. Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, con una ordinanza, ha così disposto la chiusura, per l’intera giornata, delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Villaputzu, dell'asilo nido, degli uffici comunali, della biblioteca e dell'archivio storico. il disservizio, secondo quanto comunicato dall'ente gestore, riguarderà tutto l'abitato di Villaputzu. Possibile che i lavori di manutenzione vengano completate prima delle 17.

La mattina dello scorso 6 gennaio un disservizio era capitato a Muravera. In quel caso però si era trattato di un guasto imprevedibile di natura elettrica ad un impianto di pompaggio. La squadra di Abbanoa era subito intervenuta. L’acqua però, soprattutto nella parte alta del paese, era ritornata a scorrere solo in tarda serata. Disagi, insomma, soprattutto per alcuni bar che erano stati costretti a chiudere in anticipo.

