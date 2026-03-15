Ghilarza, auto contro furgone all’incrocio: un uomo in ospedaleLo schianto fra corso Umberto e via Lombardia, sul posto carabinieri e vigili del fuoco
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Incidente stradale nella serata di ieri a Ghilarza, in corso Umberto all’incrocio con via Lombardia.
Un Iveco Daily e una Fiat Idea, per cause in corso di accertamento, dopo aver impattato hanno sbattuto contro un muro e un albero.
Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno messo in sicurezza lo scenario e collaborato con il personale sanitario per estrarre il conducente dalla vettura, poi trasportato al San Francesco di Nuoro. Illeso il conducente del furgone.
Sul posto anche i carabinieri.
(Unioneonline/v.l.)