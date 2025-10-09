Un nuovo chiosco (in muratura) al posto del vecchio rudere che si trova in prossimità della “Prima Spiaggia" (località Prumari) di Villaputzu.

Il via libera è arrivato dalla Giunta comunale che ha approvato il progetto esecutivo. «Si tratta di un progetto – ha detto il sindaco Sandro Porcu - che prevede la realizzazione di un nuovo chiosco in muratura per servizi alla balneazione da adibire ad attività per la somministrazione di cibo e bevande».

Il bando per l’affidamento, dal momento che l’area è interessata dagli usi civici, sarà strutturato come da normativa di riferimento e quindi a beneficio dei cittadini di Villaputzu.

«L’obiettivo – ha aggiunto Porcu – è quello di realizzare il nuovo chiosco nel più breve tempo possibile con la possibilità di apertura al pubblico per la stagione estiva e balneare 2026. La realizzazione di questo chiosco in muratura che sarà fisso e permanente, insieme ai lavori sul lungomare giunti alle fasi conclusive e all’attività della sosta camper già esistente, ci permetteranno di rilanciare in chiave turistica e di servizi ai cittadini una delle porzioni di costa più belle di Porto Corallo».

