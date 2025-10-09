Villaputzu, sì al nuovo chiosco in località Prumari (al posto di un rudere)Il via libera è arrivato dalla Giunta comunale che ha approvato il progetto esecutivo
Un nuovo chiosco (in muratura) al posto del vecchio rudere che si trova in prossimità della “Prima Spiaggia" (località Prumari) di Villaputzu.
Il via libera è arrivato dalla Giunta comunale che ha approvato il progetto esecutivo. «Si tratta di un progetto – ha detto il sindaco Sandro Porcu - che prevede la realizzazione di un nuovo chiosco in muratura per servizi alla balneazione da adibire ad attività per la somministrazione di cibo e bevande».
Il bando per l’affidamento, dal momento che l’area è interessata dagli usi civici, sarà strutturato come da normativa di riferimento e quindi a beneficio dei cittadini di Villaputzu.
«L’obiettivo – ha aggiunto Porcu – è quello di realizzare il nuovo chiosco nel più breve tempo possibile con la possibilità di apertura al pubblico per la stagione estiva e balneare 2026. La realizzazione di questo chiosco in muratura che sarà fisso e permanente, insieme ai lavori sul lungomare giunti alle fasi conclusive e all’attività della sosta camper già esistente, ci permetteranno di rilanciare in chiave turistica e di servizi ai cittadini una delle porzioni di costa più belle di Porto Corallo».