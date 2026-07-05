Più sicurezza nel territorio di Villaputzu grazie anche ad un nuovo sistema di videosorveglianza. La Giunta comunale guidata da Pierpaolo Piu ha così approvato l’atto di indirizzo che avvia la procedura per richiedere un finanziamento statale destinato, appunto, alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza ad alta tecnologia. L’obiettivo è quello di rafforzare il controllo delle aree più sensibili e dei punti di accesso al centro abitato.

Per poter accedere ai fondi statali sarà necessario sottoscrivere un “patto per la sicurezza urbana” con la Prefettura di Cagliari, oltre all’approvazione del progetto da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. È inoltre richiesto che il Comune garantisca la copertura della manutenzione del sistema per almeno cinque anni e una quota di cofinanziamento pari al trenta per cento in caso di finanziamento concesso.

La Giunta ha affidato agli uffici comunali i passaggi operativi: al settore tecnico la progettazione dell’impianto e la gestione dei lavori, al settore finanziario la previsione delle risorse in bilancio e al servizio di polizia locale le attività necessarie per la partecipazione al bando e per gli adempimenti richiesti dal Ministero.

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