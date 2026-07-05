Dalla parte degli animali e dell’ambiente: Wwf Italia compie 60 anniSei decenni di attività mai interrotta per la tutela della natura. Una delegazione guidata dal presidente Di Tizio ha incontrato Mattarella
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il 5 luglio 1966 nello studio di un notaio romano un piccolo gruppo di pionieri guidato da Fulco Pratesi sancì ufficialmente la nascita del WWF Italia. «Da allora sono trascorsi sei decenni di attività ininterrotta per la tutela della natura - spiega una nota - un percorso che ha contribuito a trasformare profondamente il rapporto tra la società italiana e il patrimonio naturale del nostro Paese».
Tanti i riconoscimenti che sono arrivati all’organizzazione in questa importante tappa della propria storia. A cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto una delegazione guidata dal presidente Luciano Di Tizio a Palazzo del Quirinale.
Anche Papa Leone XIV ha fatto pervenire «di cuore» la sua Benedizione Apostolica incoraggiando «a proseguire l’opera solidale e di sensibilizzazione nella cura del creato».
(Unioneonline/v.f.)