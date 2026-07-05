Proseguono le polemiche attorno alla situazione dell'ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili. Il cappellano Don Antonio Demurtas chiede all'azienda trasparenza e chiarezza nei confronti dei cittadini soprattutto in merito alla Casa di Comunità, data la presenza di un cantiere ancora aperto e una targa all'interno dell'ospedale. Appello alla governatrice invece da parte del consigliere regionale Pietro Pittalis.

"La chiusura del presidio di Isili” dice Pittalis “non è un semplice incidente di percorso, l’assenza improvvisa di un solo medico è sufficiente a interrompere un servizio essenziale per migliaia di cittadini".

Si incontreranno domani nella sede della comunità montana Sarciano Barbagia di Seulo i sindaci del territorio alla ricerca di proposte e iniziative da proporre direttamente alla Regione.

"Serve un vero e proprio patto politico" ha detto il presidente del distretto Umberto Oppus "tra i comuni e il Consiglio Regionale”. Un'azione che interessa non solo il Sarcidano e La Barbagia ma anche la Trexenta, La Marmilla, il Gerrei.

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