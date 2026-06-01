Riapre oggi primo giugno e sarà fruibile sino al 30 settembre la spiaggia di Murtas grazie all’accordo tra il Comune di Villaputzu e il Ministero della Difesa. La formula è la stessa degli ultimi anni: parcheggi gratuiti, mini isole ecologiche, bagni chimici e passerelle in legno (saranno posizionate nei prossimi giorni).

Nel tratto centrale sarà invece allestita un’area per i cani e gli animali da compagnia. A Murtas, infatti, c’è una delle due spiagge libere per i cani sul litorale di Villaputzu: l’altra è a Prumari (prima spiaggia), vicino alla foce del Flumendosa. I parcheggi sono gratuiti. Sono dislocati in tre punti e, nel complesso, possono accogliere oltre un migliaio di auto.

La spiaggia di Murtas ricade all’interno del Poligono del Salto di Quirra e resterà aperta per quattro mesi. Da tempo l’amministrazione comunale di Villaputzu si sta confrontando con il Poligono e il Ministero della Difesa per arrivare ad una soluzione che consenta di rendere Murtas fruibile via terra anche oltre il 30 settembre durante i giorni in cui non ci sono esercitazioni militari. Soluzione che però, ad oggi, non è ancora arrivata.

La spiaggia di Murtas è una delle preferite dai turisti che amano le zone “selvagge”, senza stabilimenti. Negli ultimi anni - nei quattro mesi in cui è accessibile - è sempre più frequentata.

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