Quartu, al via la rimozione delle canne dal litoraleIl servizio di raccolta per ripulire le spiagge, dal Poetto a Mari Pintau, dopo i danni del ciclone Harry
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Via le canne post ciclone Harry presenti nel litorale quartese. Nei giorni scorsi il settore Ambiente del Comune ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e conferimento delle canne depositate lungo l’arenile dal Poetto sino a Mari Pintau: a disposizione ci sono poco più di 100mila euro, stanziati dall’amministrazione di via Porcu per ripulire le spiagge della costa.
Nel documento, firmato dalla dirigente Valentina Lusso, viene sottolineata «l’urgenza e necessità di porre in sicurezza la spiaggia del Poetto di Quartu, fino alla spiaggia di Mari Pintau, visto l’imminente arrivo della stagione estiva».
Il problema è stato affrontato in diversi tavoli tecnici e una conferenza di servizi fra Comune e enti competenti. Sino alla decisione di affidare il servizio di rimozione e trasporto delle canne in via d’urgenza «nell’ottica della messa in sicurezza, ripristino delle aree litoranee e fruibilità da parte della popolazione, anche in considerazione della ricaduta di immagine turistica del territorio».