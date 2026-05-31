Stop alle auto nel centro di Villasimius sino al 30 settembre nella fascia oraria compresa fra le 19.30 e l’una del mattino. Il perimetro della zona a traffico limitato va dalla rotonda di via del Mare da una parte sino a via Regina Margherita dall’altra (intersezione con via Umberto e via Giardini). L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Gianluca Dessì (che in questi mesi sta facendo anche le funzioni del responsabile della polizia locale). “Come negli anni precedenti - ha spiegato Dessì – stiamo cercando di venire incontro sia alle esigenze degli operatori commerciali che a quelle dei cittadini”.

L’obiettivo, fra le altre cose, è quello "di creare le condizioni per lo svolgimento delle tradizionali attività turistico-ricettive durante la stagione estiva e garantire comunque spazi per salvaguardare la passeggiata serale che si svolge durante il periodo estivo”. Ma anche “di alzare ulteriormente la qualità del centro storico e rafforzare la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria, di riferimento culturale oltre che luogo di aggregazione sociale”. Lo stop alla circolazione riguarda anche i monopattini, gli overboard e i segway.

In concomitanza con la Ztl è partito il servizio navetta per le spiagge (Summer Bus) gestito dalla società in house Villasimius Srl. Corse ogni ora dalle 9 alle 21. Ventidue le fermate fra un capolinea e l’altro.

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