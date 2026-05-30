Vandali scatenati la scorsa notte a Quartu tra le vie San Benedetto e viale Colombo. Una decina di auto sono state danneggiate tra via Sarpi, via Ariosto e appunto viale Colombo. I balordi si sono divertiti a spezzare gli specchietti laterali rendendoli inservibili. Ad accorgersi del danno sono stati gli stessi proprietari delle auto quando la mattina si sono alzati per prendere il mezzo per andare al lavoro o a fare la spesa e che invece sono dovuti correre dritti dal carrozziere per fare risistemare gli specchietti.

Non è la prima volta che gruppi probabilmente di ragazzini annoiati, prendono di mira le auto in sosta. Qualche tempo fa era toccato ad altre auto nella zona di Sant’Antonio e poi ci sono i continui danneggiamenti tra vetri spaccati e specchietti divelti nella zona di Quartello. A questo poi si aggiungono gli incendi dolosi alle auto lasciate in sosta davanti alle abitazioni. L'ultimo martedì scorso quando un'auto è stata data alle fiamme in via Nigra. Il rogo ha avvolto anche altre due auto vicine e creato danni ad altri due veicoli parcheggiati dal lato opposto della strada. Ma la lista è lunga dall'inizio dell'anno con più di una decina di auto date alle fiamme tra cui una in via Polonia e un'auto e uno scooter in via Palestrina. E spesso questi incendi creano danni anche alle abitazioni davanti a cui le auto sono parcheggiate, gettando nella diperazione intere famiglie, come successo appunto in via Nigra dove le fiamme hano divorato il portoncino ne danneggiato gli interni di una casa.

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