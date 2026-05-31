Si sarebbero dovuti concludere oggi, come da cronoprogramma annunciato qualche settimana fa, invece andranno avanti ancora fino al 30 giugno il lavori di riqualificazione del tratto quartese del Poetto da S'Arena fino alla fontana, verso Margine Rosso. I bagnanti dovranno rassegnarsi ad andare in spiaggia con i cantieri almeno per qualche altra settimana quando sarà completato il lotto con la pista ciclabile, la passeggiata etc. Resterà da fare la piantumazione che sarà completata però completata in seguito. Saranno comunque garantiti tutti gli accessi agli stabilimenti e alle spiagge.

Dall’altra parte invece verso Cagliari i lavori riprenderanno a settembre. Per ora è stato chiuso tutto, e sono stati garantiti gli accessi alla spiaggia e agli stabilimenti. Nella parte che va dalla fontana verso Margine Rosso, dove non c’è la passeggiata, si interverrà soltanto per abbellire e riqualificare il bordo strada.

Il via libera della Regione per il secondo e terzo lotto era già arrivato l’anno scorso, lavori finanziati con nove milioni di fondi Pnrr e destinati a cambiare radicalmente il volto del lungomare cittadino.

© Riproduzione riservata