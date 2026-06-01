Nuovo sbarco a Teulada: soccorsi 26 migranti, tra loro anche minoriDi nazionalità algerina, avrebbero abbandonato il barchino alla deriva. Ora si trovano tutti al Cpa di Monastir
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Nuovo sbarco di migranti sulle coste della Sardegna. Sono ventisei le persone approdate questa mattina a Porto Zafferano, nel territorio di Teulada: tra loro anche tre donne e quattro minori. A rintracciare il gruppo sono stati i carabinieri del Nucleo di Polizia Militare del 1° Reggimento Corazzato, intervenuti poco dopo l’arrivo a terra dei migranti, presumibilmente di nazionalità algerina. Il barchino utilizzato per la traversata sarebbe stato abbandonato alla deriva, in mare aperto.
Secondo quanto riferito dai militari, i migranti – diciannove uomini adulti, tre donne e quattro minori – erano in condizioni di salute apparentemente buone. I Carabinieri hanno immediatamente attivato i primi dispositivi di soccorso e assistenza per garantire la massima tutela delle persone vulnerabili, con particolare riguardo alle donne e ai bambini.
Al termine delle prime formalità, tutti i migranti sono stati trasferiti al Centro di prima accoglienza di Monastir.
(Unioneonline/v.f.)