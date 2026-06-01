Ha aggredito il padre anziano al culmine di una lite ma i carabinieri hanno scoperto anche un’ingente quantitativo di droga nascosto nell’abitazione. Per questo un cinquantunenne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai militari della stazione temporanea di Flumini di Quartu con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile di Quartu Sant'Elena. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita a seguito di una richiesta di soccorso arrivata al Numero Unico di Emergenza 112, che segnalava una violenta lite in corso all’interno di un’abitazione. Giunti rapidamente sul posto, i militari sono riusciti a sedare lo scontro, durante il quale l’uomo avrebbe aggredito il genitore convivente. I carabinieri hanno inoltre notato nell’uomo un atteggiamento particolarmente nervoso e alterato, tale da far sospettare che potesse trovarsi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Da qui la decisione di eseguire una perquisizione personale e domiciliare, che ha portato al ritrovamento di un ingente quantitativo di droga nascosto nell’abitazione.

Nel dettaglio, i militari hanno sequestrato circa 145 grammi di ketamina, parte dei quali già suddivisi in cinquanta dosi, oltre a più di 60 grammi di marijuana e 22 grammi di hashish. Durante i controlli sono stati inoltre recuperati un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il cinquantunenne è stato accompagnato in caserma e, al termine delle formalità di rito, condotto a Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

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