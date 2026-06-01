l’incidente
01 giugno 2026 alle 11:10
Castiadas, auto contro un albero: un uomo in gravi condizioniDopo lo schianto il conducente trasportato privo di conoscenza all’ospedale Brotzu di Cagliari
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Incidente poco dopo la mezzanotte a Castiadas, dove un uomo alla guida di un’auto è uscito di strada schiantandosi contro un albero. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, il conducente era privo di coscienza. Intubato dai sanitari, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.
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