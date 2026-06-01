Poetto, tornano le strisce blu: da oggi scatta la sosta a pagamentoIl Comune apre gratuitamente alle auto lo sterrato davanti al Lido Mediterraneo
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In archivio l'ultimo fine settimana di sosta gratuita nel tratto quartese del Poetto.
Da oggi, per lasciare l'auto nelle strisce blu davanti al mare, si dovrà pagare. E sarà così fino al 30 settembre, tutti i giorni.
Le tariffe non cambiano: nessuno aumento e cifre più basse rispetto a quelle applicate a Cagliari: 3 euro per mezza giornata e 5 euro per una giornata intera, oppure un euro all'ora.
E per cercare di ovviare alla carenza di aree di sosta in un Poetto che è ancora un cantiere per i lavori della nuova passeggiata, il Comune sta aprendo lo sterrato davanti al Lido Mediterraneo dove troveranno spazio un centinaio di auto.
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