In archivio l'ultimo fine settimana di sosta gratuita nel tratto quartese del Poetto.

Da oggi, per lasciare l'auto nelle strisce blu davanti al mare, si dovrà pagare. E sarà così fino al 30 settembre, tutti i giorni.

Le tariffe non cambiano: nessuno aumento e cifre più basse rispetto a quelle applicate a Cagliari: 3 euro per mezza giornata e 5 euro per una giornata intera, oppure un euro all'ora.

E per cercare di ovviare alla carenza di aree di sosta in un Poetto che è ancora un cantiere per i lavori della nuova passeggiata, il Comune sta aprendo lo sterrato davanti al Lido Mediterraneo dove troveranno spazio un centinaio di auto.

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